Трамп не згадав про війну в Україні в промові до 100 днів президентства

У цьому питанні республіканцю, схоже, нічим особливо похизуватися.

Президент США Дональд Трамп виголосив півторагодинну промову на мітингу у Мічигані з нагоди 100 днів з моменту його повернення до Білого дому.

Як пише BBC, у переліку досягнень, якими вихвалявся республіканець перед прихильниками, не знайшлося місця для чогось, пов'язаного з Україною. Трамп не згадав війну та свої "миротворчі зусилля" у виступі.

Натомість президент активно критикував попередників, звинувачуючи їх у рекордному рівні міграції та спробі вкрасти вибори. Своїх суперників Трамп назвав "злочинцями".

Господар Овального кабінету поскаржився, що судді заважають його діяльності щодо депортації нелегальних мігрантів. Він вважає, що досяг великого успіху у протидії "членам кримінальних банд та дикунам", і пообіцяв все ж домогтися скасування права на отримання громадянства за принципом народження на американській землі.

Так само високо Трамп оцінив власні дії щодо викорінення з американського суспільного життя так званої "воук-ідеології", яка включає в себе гендерну теорію та принципи різноманіття, рівності й інклюзивності (DEI).

Зрештою республіканець також не був скупим на компліменти власній політиці митних тарифів, заявивши, що США обов'язково підпишуть з Китаєм вигідну торговельну угоду.