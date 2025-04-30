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Північна Корея провела випробування ракет з нового військового корабля

Лідер Кім Чен Ин та інші офіційні особи були присутні під час запуску надзвукових та стратегічних крилатих, а також зенітних ракет.

Північна Корея провела випробування ракет з нового військового корабля
Фото: EPA/UPG

Державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA повідомило, що країна провела перші випробувальні стрільби свого нового військового корабля класу "Choe Hyon-class" на початку цього тижня, пише DW.

Лідер Кім Чен Ин та інші офіційні особи були присутні на випробуваннях, де були запущені надзвукові та стратегічні крилаті, а також зенітні ракети.

5000-тонний військовий корабель назвали на честь борця проти японської революції Чхве Хьона.

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KCNA повідомило, що Кім був вражений потужними ударними та звичайними засобами захисту корабля та сказав, що його буде розгорнуто наступного року. Він також сказав, що настав час для "прискорення ядерного озброєння флоту" для морського суверенітету та заради національної оборони.

Північнокорейський лідер заявив, що корабельна система вогневої потужності країни "ефективно поєднується" з "найпотужнішими ударними засобами, включно з надзвуковими крилатими ракетами, стратегічними крилатими ракетами та тактичними балістичними ракетами".

Він сказав, що наступним великим кроком буде придбання атомного підводного човна.

Фото: EPA/UPG

  • Розвідка США та Південної Кореї стежать за діяльністю Пхеньяна. Експерти вважають, що судно здатне нести такі ракети як “корабель-поверхня”, так і “корабель-повітря”. Вашингтон і Сеул стурбовані допомогою Росії в ядерних та військових амбіціях Північної Кореї.
  • Раніше Північна Корея вперше підтвердила, що направила свої війська до Росії для підтримки війни Москви проти України відповідно до договору про взаємну оборону.
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