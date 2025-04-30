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Трамп залишив без роботи чоловіка Камали Гарріс

Дуг Емгофф вважає, що це політично вмотивоване рішення.

Трамп залишив без роботи чоловіка Камали Гарріс
Дуг Емгофф та Камала Гарріс
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Дональда Трампа змінила кадровий склад ради американського Меморіалу Голокосту, прибравши звідти посадовців, призначених за часів Джо Байдена. Серед звільнених опинився і чоловік суперниці республіканця на виборах 2024 року Камали Гарріс.

Як пише The Guardian, Дуг Емгофф назвав цей крок політично вмотивованим рішенням, яке "перетворює одне з найбільших жахіть в історії людства на тло для з'ясування стосунків". За його словами, такі дії Білого дому "є зневагою до пам'яті шести мільйонів вбитих нацистами євреїв, задля збереження якої було створено меморіал та музей". 

Емгофф, який є етнічним євреєм та тривалий час очолював ініціативи Байдена щодо боротьби з антисемітизмом, пообіцяв і надалі "боротися з ненавистю в усіх її формах". Він стверджує, що "жодна політична акція, спрямована на розкол та розділення, не здатна зупинити роботу щодо поширення інформації про жахи Голокосту".

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