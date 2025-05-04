Прем'єр-міністр Франції розглядає можливість проведення референдуму щодо бюджету

Уряд країни прагне скоротити бюджет на 2026 рік на 40 мільярдів євро, значною мірою за рахунок скорочення витрат.

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру заявив, що розглядає можливість проведення національного референдуму щодо бюджету країни, пише Politico.

В інтерв'ю французькому тижневику Journal du Dimanche Байру сказав, що важливість цього питання означає, що воно заслуговує на прямі консультації з виборцями.

“Це питання достатньо серйозне, з далекосяжними наслідками для майбутнього країни, що його слід поставити безпосередньо народу”, – сказав він.

“Я не виключаю жодної можливості”, ‒ додав Байру.

Уряд Франції прагне скоротити бюджет на 2026 рік на 40 мільярдів євро, значною мірою за рахунок скорочення витрат. Байру сказав, що ця економія має бути отримана не шляхом запровадження нових податків, а за рахунок “більшої ефективності” та “спрощення” державних витрат.

Він виключив “цілеспрямовані жертви”, такі як раніше обговорюваний “податковий рейд” на пенсіонерів. Прем’єр додав, що його бюджет буде “суттєвим... заснованим на спільних зусиллях, колективно здійснених французьким народом.

Згідно з конституцією Франції, лише президент може оголосити референдум. Але Байру підкерслив, що уряд може запропонувати цю ідею.