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ЗМІ: Ізраїль готується розширити військову операцію в Газі, для цього мобілізують десятки тисяч резервістів

Деякі ізраїльські чиновники нещодавно закликали до військової ескалації з метою знищення ХАМАС, навіть якщо життя ізраїльських заручників буде поставлено під загрозу.

ЗМІ: Ізраїль готується розширити військову операцію в Газі, для цього мобілізують десятки тисяч резервістів
діти на руїнах табору для біженців, Смуга Гази, 14 квітня 2025
Фото: EPA/UPG

Ізраїль готується розширити свою військову операцію в Газі, можливо, протягом кількох днів, і незабаром почне закликати десятки тисяч резервістів, передає Bloomberg із посиланням на джерела. 

Рішення про розширення наземного наступу було прийнято після засідання кабінету прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу з питань безпеки в п'ятницю, повідомило джерело.

Посилена кампанія відбудеться на тлі тиску на Нетаньягу всередині та за кордоном, щоб він вирвався з глухого кута у війні з ХАМАС, яка триває вже понад 18 місяців.

Ізраїльські війська та танки окупували близько третини Гази з моменту закінчення двомісячного припинення вогню в середині березня, також Ізраїль заблокував гуманітарну допомогу населенню, яке перевищує 2 мільйони.

Підтримуваний Іраном ХАМАС все ще переважно контролює прибережну смугу та досі утримує 59 заручників, 24 з яких, як вважається, живі. Як відомо, їх захопили під час смертельного нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Деякі члени правлячої коаліції Нетаньягу, включаючи міністра фінансів Бецалеля Смотрича, нещодавно закликали до військової ескалації з метою знищення ХАМАС, навіть якщо життя заручників буде поставлено під загрозу.

Але більшість ізраїльтян просто хочуть, щоб війна закінчилася, а заручників обміняли на ув'язнених палестинських бойовиків, згідно з нещодавнім опитуванням, проведеним державним виданням Kan News.
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