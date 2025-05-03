МСЗ Німеччини відреагувало на звинувачення держсекретаря США щодо ультраправої партії АдН

"Ми зробили урок з нашої історії, що правий екстремізм необхідно зупинити", - заявило міністерство.

Міністерство закордонних справ Німеччини відповіло на закид держсекретаря США Марка Рубіо через ситуацію довкола ульраправої партії АдН.

Рубіо назвав визнання політсили правоекстремістською «замаскованою тиранією», а не демократією і закликав «змінити курс».

В МЗС Німеччини – іншої думки.

«Це – демократія. Це рішення є результатом ретельного та незалежного розслідування, спрямованого на захист нашої Конституції та верховенства закону. Останнє слово буде за незалежними судами. Ми зробили урок з нашої історії, що правий екстремізм необхідно зупинити», - йдеться в дописі міністерства на його сторінці у соцмережі Х.

2 травня, німецьке Федеральне відомство з охорони конституції віднесло партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) до правоекстремістських на федеральному рівні,Раніше у Німеччині правоекстремістськими були визнані земельні організації "Альтернативи для Німеччини" у Тюрінгії, Саксонії та Саксонії-Анхальт.