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МСЗ Німеччини відреагувало на звинувачення держсекретаря США щодо ультраправої партії АдН

"Ми зробили урок з нашої історії, що правий екстремізм необхідно зупинити", - заявило міністерство.

МСЗ Німеччини відреагувало на звинувачення держсекретаря США щодо ультраправої партії АдН
МЗС Німеччини
Фото: wikipedia.org

Міністерство закордонних справ Німеччини відповіло на закид держсекретаря США Марка Рубіо через ситуацію довкола ульраправої партії АдН.

Рубіо назвав визнання політсили правоекстремістською «замаскованою тиранією», а не демократією і закликав «змінити курс».

В МЗС Німеччини – іншої думки.

«Це – демократія. Це рішення є результатом ретельного та незалежного розслідування, спрямованого на захист нашої Конституції та верховенства закону. Останнє слово буде за незалежними судами. Ми зробили урок з нашої історії, що правий екстремізм необхідно зупинити», - йдеться в дописі міністерства на його сторінці у соцмережі Х.

2 травня, німецьке Федеральне відомство з охорони конституції віднесло партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) до правоекстремістських на федеральному рівні,Раніше у Німеччині правоекстремістськими були визнані земельні організації "Альтернативи для Німеччини" у Тюрінгії, Саксонії та Саксонії-Анхальт.
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