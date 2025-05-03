Зеленський назвав суму допомоги, яку Україна повинна отримати від США цьогоріч і наступного року

За цей рік Україна повинна отримати від США допомоги на $15 млрд, і стільки ж – за наступний. Це та допомога, яку Конгрес схвалив рік тому. Питання тепер полягає в тому, чи можна отримати обіцяну на наступний рік допомогу вже цьогоріч, повідомив на зустрічі з журналістами 2 квітня президент Володимир Зеленський.

Це можна було б зробити за рахунок спільного фонду, угоду про який Україна і США нещодавно підписали. України би віддавала свою половину поступово.

"Питання – чи можна в 2026 рік завдяки фонду тепер вже створеному, чи можна 15 млрд 2026 року наблизити на 2025, наприклад, на другу половину і отримати зброю на 30 млрд – 2025 і 2026, але отримати зараз. Отримати зброю і це буде вклад за американської сторони 30 млрд, а Україна буде потім свою половину віддавати потрохи і це є домовленість. В чому є клас, я вважаю, що в чому історичність цієї події в тому, що американці можуть прийти вперше на український ринок", – сказав він.

Відповідно до домовленості, Україна і США робитимуть рівноцінні внески до фонду. Зеленський додав, що, на думку Дональда Трампа, сама ця угода вже є частиною гарантій безпеки для України.

"Ви знаєте, Трамп каже мені, і це моя дуже серйозна гарантія, що Україну не будуть руські чіпати, – ми тут партнери, і ми будемо це захищати всіма своїми силами. Я думаю, що для американського бізнесу це найкраща на сьогодні страховка", – сказав він, додавши, що частина мінералів розташована на сході України.