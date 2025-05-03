Україна і США мають домовленість про проведення наступної зустріч на рівні безпекових радників

Дата наступної зустрічі між Україною і США на рівні радників поки невідома. Але домовленість про те, що така зустріч відбудеться, є, сказав український президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 2 травня.

Він припустив, що США представлятиме державний секретар Марко Рубіо, який після звільнення радника з питань національної безпеки Майка Волца виконуватиме ці повноваження. Тобто нова зустріч можлива ще до того, як в Штатах призначать нового радника.

"Думаю, що напевно повноваження радника по нацбезпеці будуть зараз у міністра закордонних справ, Рубіо, і тому зустріч радників буде в цьому форматі. Тобто, ніхто не буде очікувати нового керівника, так мені здається. Те, що зараз в контакті: і вчора, і сьогодні, і позавчора, всі радники всіх країн, без Росії, Америка, Європа і Україна – це зараз відбувається", – пояснив президент.

Він вважає, що Україна спільно з європейськими партнерами передала правильну позицію адміністрації американського президента. США спілкувалися з росіянами і, на думку Зеленського, знову отримали причини, чому не зупиняти війну.

"Віткофф показав пропозиції, і, зрозуміло, пропозиції були не сприйняті руськими. Думаю, що він був дуже здивований, тому що від обійм перших зустрічей і обідів, перших знайомств, я думаю, що він приходить у фазу, коли далі все буде гірше і гірше", – прокоментував Зеленський.

Стосовно сигналів зі США про готовність вийти з переговорного процесу президент сказав: "Бачите, як складно зробити навіть перший крок – припинення вогню. Уявіть собі, всі розуміють, питання територій, санкцій, як це буде складно. І тому є такі сигнали, що, напевно, після того як домовляться про cease-fire, деякі країни будуть хотіти, щоб ми з рускіми залишилися сам на сам. Це такі сигнали. Але все одно Європа, впевнений я, що буде поруч, тому що є багато питань, які пов'язані. Для нас це важливо. Але мені здається, що у них є такі думки, у США. Тому що дійсно все дуже важко".