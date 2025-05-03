Президент: Україна не може нести відповідальності за те, що відбуватиметься в Росії під час параду

Україна не може нести відповідальність за те, що відбуватиметься у Росії 9 травня, у день параду, на який Москва запросила іноземних гостей. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами 2 травня.

Коментуючи те, чи Китай робив звернення до України з питанням стосовно можливих ударів по Москві під час параду, Зеленський сказав, що до української сторони не вперше звертаються інші країни з проханням гарантувати безпеку під час візитів до росіян. Україна "дуже виважено" ставиться до інших країн і чує те, про що її просять, сказав президент України.

"Наша позиція дуже проста до всіх країн, які їхали чи їдуть на 9 травня: ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території Російської Федерації. Вони забезпечують вам безпеку і тому гарантії ми вам ніякі давати не будемо. Тому що ми не знаємо, що Росія буде робити в ці дати. Вона може робити зі свого боку різні, скажімо так, кроки: і підпали, і підриви, і тощо. А потім звинувачувати нас. Я вважаю, як Президент, і сказав про це міністру закордонних справ, що ми повинні людям, які до нас звертаються, казати «Ми не рекомендуємо вам з точки зору (безпеки. – Ред.) відвідувати Росію. А якщо ви це робите – не запитуйте нас. Це ваше особисте рішення». Україна точно не несе ніякої відповідальності за те, що відбувається сьогодні в Росії", – сказав президент.