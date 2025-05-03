Росія запустила 183 безпілотники та дві балістичні ракети по Україні

Сили ППО знищили 77 ударних дронів, ще 73 безпілотники не досягли цілей.

У ніч на 3 травня Росія запустила по Україні дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 183 безпілотники різних типів. Сили ППО знищили 77 "шахедів".

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 3 травня 2025 року противник атакував двома балістичним ракетами Іскандер-М із Ростовської обл. та Криму, 183-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово – рф", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 09.00 підтверджено збиття 77 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

Фото: повітряні сили

73 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина та Миколаївщина.