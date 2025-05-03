Упродовж доби ворог 400 разів бив по Запорізькій області

Впродовж минулої доби російські окупанти завдали 400 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська рф здійснили 20 авіаційних ударів по Малим Щербакам, Лукʼянівському, Новоандріївці та Малинівці. 228 БпЛА різної модифікації атакували Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 2 обстріли із РСЗВ накрили Камʼянське та Гуляйполе. 150 артобстрілів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки", — ідеться у повідомленні.

Надійшло 171 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та автомобілів. Мирні жителі не постраждали.