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Росіяни завдали авіаударів по об'єктах інфраструктури на Сумщині

Ворог атакував Шосткинську громаду.

Росіяни завдали авіаударів по об'єктах інфраструктури на Сумщині
обстріли Сумського району
Фото: поліція Сумщини

Російська армія завдала авіаудару по Шосткинській громаді на Сумщині. Унаслідок атаки пошкоджені об'єкти інфраструктури, будівлі та авто.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Уночі 3 травня ворожа армія завдала авіаційного удару по території Шосткинської громади. Попередньо загиблих і поранених немає.

У результаті ударів пошкоджені об'єкти інфраструктури, житлові будинки, навчальний заклад, об'єкти соціальної сфери, автомобілі. Над ліквідацією наслідків удару працюють аварійно-рятувальні служби.

Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби поранено двох мирних мешканців у Середино-Будській громаді Шосткинського району.

Від ранку 2 травня до ранку 3 травня, російські війська здійснили майже 130 обстрілів по 43 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.

Ворог застосував керовані авіабомби FPV-дрони та скидав ВОГ з БпЛА. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 38 людей.
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