Росіяни завдали авіаударів по об'єктах інфраструктури на Сумщині

Російська армія завдала авіаудару по Шосткинській громаді на Сумщині. Унаслідок атаки пошкоджені об'єкти інфраструктури, будівлі та авто.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Уночі 3 травня ворожа армія завдала авіаційного удару по території Шосткинської громади. Попередньо загиблих і поранених немає.
У результаті ударів пошкоджені об'єкти інфраструктури, житлові будинки, навчальний заклад, об'єкти соціальної сфери, автомобілі. Над ліквідацією наслідків удару працюють аварійно-рятувальні служби.
Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби поранено двох мирних мешканців у Середино-Будській громаді Шосткинського району.
Від ранку 2 травня до ранку 3 травня, російські війська здійснили майже 130 обстрілів по 43 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.
Ворог застосував керовані авіабомби FPV-дрони та скидав ВОГ з БпЛА. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 38 людей.