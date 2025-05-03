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Через російські обстріли на Херсонщині одна людина загинула, ще п'ятеро — постраждали

Пошкоджень зазнали 10 приватних будинків.

Через російські обстріли на Херсонщині одна людина загинула, ще п'ятеро — постраждали

Упродовж минулої доби під обстрілами РФ опинилися 11 населених пунктів Херсонщини, унаслідок російського терору постраждали п'ятеро людей, одна — загинула.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Велетенське, Веселе, Вірівка, Дніпровське, Інгулець, Кізомис, Козацьке, Микільське, Миколаївка, Молодіжне, Придніпровське, Саблуківка, Садове, Станіслав та місто Херсон.

"російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі", — повідомляє Прокудін.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 — дістали поранення.
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