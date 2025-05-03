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​Розвідка Британії: у 2025 році втрати Росії можуть стати найвищими за весь час повномасштабної війни

Лише за перші чотири місяці 2025 року РФ могла втратити близько 160 тисяч солдатів.

​Розвідка Британії: у 2025 році втрати Росії можуть стати найвищими за весь час повномасштабної війни
втрати росіян
Фото: скрин

Росія, ймовірно, зазнала близько 950 тисяч втрат убитими та пораненими з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. 

Про це повідомила британська розвідка.

втрати росіян
втрати росіян

За оцінкою, лише за перші чотири місяці 2025 року Росія могла втратити близько 160 тисяч військових. Якщо такі темпи збережуться до кінця року, 2025-й стане найкровопролитнішим для російських сил, продовжуючи тенденцію щорічного зростання втрат.

У квітні середня добова кількість втрат російської армії становила понад 1 200 осіб. Загалом за місяць, за даними Генерального штабу ЗСУ, це близько 36 тисяч. У березні середній показник був вищим — близько 1 300 на добу.

Попри те, що втрати нижчі за рекордні показники наприкінці 2024 року (понад 1 600 на день), вони залишаються одними з найвищих за весь час війни. Британська розвідка зазначає, що Росії не вдалося перетворити ці великі втрати на значні територіальні здобутки.

  • Генштаб ЗСУ 3 травня повідомив, що загальні бойові втрати противника орієнтовно склали вже близько 955470 осіб особового складу.
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