У Штуттгарті автомобіль в'їхав у натовп

Ознак того, що інцидент був терактом, поліція поки не знайшла.

У німецькому місті Штуттгарт одна людина загинула та двоє отримали серйозні травми внаслідок наїзду автомобіля, який виїхав на пішохідну частину вулиці.

Як пише Deutsche Welle, загалом постраждали восьмеро містян. 46-річна жінка потребувала термінової реанімації, вона померла пізніше у лікарні.

42-річний водій не зазнав ушкоджень і був одразу затриманий поліцією для допиту. За словами правоохоронців, поки немає підстав стверджувати, що смертельний інцидент був свідомим нападом, а відповідно терористичним актом.

Німеччина за останні кілька місяців пережила щонайменше два епізоди терактів із використанням автотранспорту. Напередодні Різдва машина в'їхала у натовп на ярмарку у Магдебурзі. А у лютому подібне трапилося і біля залізничного вокзалу Мюнхена.