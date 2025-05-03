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У Штуттгарті автомобіль в'їхав у натовп

Ознак того, що інцидент був терактом, поліція поки не знайшла.

У Штуттгарті автомобіль в'їхав у натовп
Фото: DW

У німецькому місті Штуттгарт одна людина загинула та двоє отримали серйозні травми внаслідок наїзду автомобіля, який виїхав на пішохідну частину вулиці.

Як пише Deutsche Welle, загалом постраждали восьмеро містян. 46-річна жінка потребувала термінової реанімації, вона померла пізніше у лікарні.

42-річний водій не зазнав ушкоджень і був одразу затриманий поліцією для допиту. За словами правоохоронців, поки немає підстав стверджувати, що смертельний інцидент був свідомим нападом, а відповідно терористичним актом.

Німеччина за останні кілька місяців пережила щонайменше два епізоди терактів із використанням автотранспорту. Напередодні Різдва машина в'їхала у натовп на ярмарку у Магдебурзі. А у лютому подібне трапилося і біля залізничного вокзалу Мюнхена.    
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