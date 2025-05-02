Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Паралізований КСУ. Чому не призначають нових суддів?
Паралізований КСУ. Чому не призначають нових суддів?
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
Наслідки масової міграції: уроки Європи для України
Наслідки масової міграції: уроки Європи для України
Артилерія в епоху дронів
Артилерія в епоху дронів
Замах на Стерненка вчинили з вогнепальною зброєю. СБУ розповіла перші деталі про напад
Замах на Стерненка вчинили з вогнепальною зброєю. СБУ розповіла перші деталі про напад
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
ГоловнаСвіт

Світове виробництво скоротилося в квітні через зниження замовлень і зайнятості

Водночас індекс цін на готову продукцію піднявся до максимуму з березня 2023 року.

Світове виробництво скоротилося в квітні через зниження замовлень і зайнятості
виробництво
Фото: EPA/UPG

У квітні 2025 року глобальна виробнича активність скоротилася вперше з початку року, пише Bloomberg.

Індекс глобального виробництва JPMorgan знизився до 49,8 пункта з 50,3 у березні, свідчать результати дослідження, проведеного за участі S&P Global. Значення нижче 50 вказує на спад у секторі.

Підписуйтесь на наш Google News

Аналітики пояснюють погіршення показників зменшенням обсягів нових замовлень і скороченням зайнятості. Зокрема, індекс майбутніх обсягів виробництва впав до найнижчого рівня з жовтня 2022 року — на 4,5 пункти з часу переобрання Дональда Трампа президентом США.

Також фіксується найбільше падіння індексу експортних замовлень з березня 2022 року — мінус 2,8 пункти, до рівня 47,2. Це — найслабший результат із серпня 2023 року.

Водночас індекс цін на готову продукцію піднявся до максимуму з березня 2023 року, хоча закупівельні ціни залишались стабільними.

Глобальні виробники адаптуються до змін попиту, скорочуючи чисельність персоналу. Показник зайнятості у промисловості знижується дев’ятий місяць поспіль — це найдовша така серія від початку пандемії.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies