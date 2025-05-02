Світове виробництво скоротилося в квітні через зниження замовлень і зайнятості

Водночас індекс цін на готову продукцію піднявся до максимуму з березня 2023 року.

У квітні 2025 року глобальна виробнича активність скоротилася вперше з початку року, пише Bloomberg.

Індекс глобального виробництва JPMorgan знизився до 49,8 пункта з 50,3 у березні, свідчать результати дослідження, проведеного за участі S&P Global. Значення нижче 50 вказує на спад у секторі.

Аналітики пояснюють погіршення показників зменшенням обсягів нових замовлень і скороченням зайнятості. Зокрема, індекс майбутніх обсягів виробництва впав до найнижчого рівня з жовтня 2022 року — на 4,5 пункти з часу переобрання Дональда Трампа президентом США.

Також фіксується найбільше падіння індексу експортних замовлень з березня 2022 року — мінус 2,8 пункти, до рівня 47,2. Це — найслабший результат із серпня 2023 року.

Водночас індекс цін на готову продукцію піднявся до максимуму з березня 2023 року, хоча закупівельні ціни залишались стабільними.

Глобальні виробники адаптуються до змін попиту, скорочуючи чисельність персоналу. Показник зайнятості у промисловості знижується дев’ятий місяць поспіль — це найдовша така серія від початку пандемії.