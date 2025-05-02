Правопопулістська партія “Reform UK” здобула вагому перемогу на місцевих виборах у Великій Британії

Ці результати знаменують собою явну поразку для лівоцентристської Лейбористської партії прем'єр-міністра Кіра Стармера

Правопопулістська партія “Reform UK (Реформа Великої Британії)” Найджела Фараджа, лідера Brexit, здобула ранні успіхи на місцевих виборах у Англії у п'ятницю, а також здобула мінімальну перемогу на додаткових парламентських виборах, пише DW.

Ці результати знаменують собою явну поразку для лівоцентристської Лейбористської партії прем'єр-міністра Кіра Стармера, підтримка якої в опитуваннях різко впала з моменту приходу до влади в липні минулого року на тлі все більшого невдоволення виборців.

Найбільшим успіхом стало парламентське місце в Ранкорні та Гелсбі на північному заході Англії, яке “Реформа” виграла лише з перевагою в шість голосів після повного перерахунку голосів. Хоча ця перемога була незначною, вона підкреслила падіння підтримки лейбористів.

“Для руху, для партії це справді дуже, дуже важливий момент”, ‒ сказав Фараж, який раніше очолював антиіммігрантські партії “Незалежність Великої Британії” та “Брекзит”.

"Reform UK" також забрала десятки місць у місцевих радах як у Лейбористської, так і Консервативної партії. Політична сила нещодавно фінішувала попереду двох основних партій і опинилася на першому місці за загальною кількістю обраних радників у приблизно 125 оголошеними місцями в раді.

Партія також виграла гонку мерів у Великому Лінкольнширі з колишньою міністеркою-консерваторкою Андреєю Дженкінс, яка перейшла до “Reform UK” після втрати свого місця минулого року.

“Reform UK” була заснована як партія “Brexit” у 2018 році та за останні місяці її підтримка зросла.