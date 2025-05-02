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Обрання нового Папи: у Ватикані встановили комин над Сікстинською капелою

Чорний дим означатиме відсутність рішення, білий сповістить про обрання 267-го Папи.

Обрання нового Папи: у Ватикані встановили комин над Сікстинською капелою
Фото: EPA/UPG

Папські димові сигнали готові ‒ сьогодні ватиканські робітники підняли димар на дах Сікстинської капели, який буде використано для спалювання бюлетенів для конклаву, на якому оберуть наступника Папи Франциска.

Про це повідомляє Reuters.

Таємна зустріч розпочнеться 7 травня. Кардинали, які будуть в ізоляції, використовуватимуть димар, щоб повідомити зовнішньому світу, чи обрали вони нового лідера Католицької церкви, що налічує 1,4 мільярда осіб.

Чорний дим означатиме відсутність рішення, білий сповістить про обрання 267-го Папи.

Робітники прикріпили трубу кольору іржі над теракотовою черепицею даху Сікстинської капели XV століття, яка відома своїми фресками Мікеланджело.

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Димар добре видно з сусідньої площі Святого Петра, де, як очікується, зберуться тисячі людей під час конклаву, щоб побачити, як триває таємне голосування.

Франциск, який помер 21 квітня, був Папою з 2013 року і став першим понтифіком з Америки. Очікується, що близько 133 кардиналів, близько 80% з яких призначені Франциском, проголосують за його наступника.

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
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