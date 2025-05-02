У Монако затримали сина експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва

За даними слідства, до початку повномасштабної війни він допоміг своєму батьку привласнити акції підприємства, а потім - продати їх третім особам.

У Монако затримали сина експрезидента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва Олександра, який разом із батьком підозрюється у розкраданні активів підприємства.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, затриманий до початку повномасштабної війни допоміг своєму батьку привласнити акції підприємства, а потім - продати їх третім особам.

Для реалізації оборудки на той час керівник "Мотор Січі" організував інвентаризацію активів компанії, внаслідок чого штучно занизив вартість її акцій. Потім він придбав 65% цінних паперів за суттєво зниженою ціною і згодом передав більшу їх частину на користь шести офшорних структур, якими володіє його син.

Щоб легалізувати вкрадені активи, зловмисники продали їх зарубіжним компаніям, а отримані прибутки використали для придбання елітної нерухомості на території Євросоюзу.

У ході міжнародного розслідування проведено одночасні обшуки за місцем проживання затриманого на прибережній віллі у Монако та в помешканнях афілійованих осіб у Запоріжжі.

Слідчі Служби безпеки повідомили сину експрезидента Мотор Січі про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також нову підозру отримав ексочільник "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв, який наразі перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці з РФ. Його злочини додатково кваліфіковано за декількома статтями Кримінального кодексу: ч. 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (організація, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі).

Що відомо про справу Богуслаєва: