Ізраїль завдав ударів по локації поблизу президентського палацу у Дамаску

Сьогодні зранку ізраїльські військові завдали авіаударів по локації поблизу президентського палацу Сирії в столиці Дамаску, пише DW.
Удари відбулися після того, як уряд прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу попередив про втручання, якщо сирійська влада не захистить релігійну спільноту Друзи.
“Ізраїль завдав удару минулої ночі поблизу президентського палацу в Дамаску”, – заявив Нетаньягу у спільній заяві з міністром оборони Ізраїлем Кацем.
“Це чіткий сигнал сирійському режиму: ми не дозволимо сирійським силам розгортатися на південь від Дамаска або створювати будь-яку загрозу для громади друзів”, ‒ додав він.
Ізраїльський удар стався після кількох днів міжконфесійних зіткнень між сунітськими бойовиками та членами друзської громади. Насильство сталося після того, як у соціальних мережах поширився аудіозапис, на якому чоловік критикує пророка Мухаммеда.
Аудіозапис приписують друзському священнослужителю, що викликало гнів серед мусульман-сунітів.
Внаслідок зіткнень десятки людей загинули або отримали поранення.
- Вбивства друзів сталися після хвилі різанини у березні, в якій, як повідомляється, загинуло понад 1700 мирних жителів, багато з яких походять з алавітської громади Сирії.
- Раніше повідомлялося, що протягом двох днів міжконфесійного насильства в районі Дамаска та на півдні Сирії загинуло щонайменше 73 людини, зокрема одна цивільна особа.