Ізраїль завдав ударів по локації поблизу президентського палацу у Дамаску

Перед цим уряд прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу попередив про втручання, якщо сирійська влада не захистить релігійну спільноту Друзи.

Сьогодні зранку ізраїльські військові завдали авіаударів по локації поблизу президентського палацу Сирії в столиці Дамаску, пише DW.

Удари відбулися після того, як уряд прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу попередив про втручання, якщо сирійська влада не захистить релігійну спільноту Друзи.

“Ізраїль завдав удару минулої ночі поблизу президентського палацу в Дамаску”, – заявив Нетаньягу у спільній заяві з міністром оборони Ізраїлем Кацем.

“Це чіткий сигнал сирійському режиму: ми не дозволимо сирійським силам розгортатися на південь від Дамаска або створювати будь-яку загрозу для громади друзів”, ‒ додав він.

Ізраїльський удар стався після кількох днів міжконфесійних зіткнень між сунітськими бойовиками та членами друзської громади. Насильство сталося після того, як у соціальних мережах поширився аудіозапис, на якому чоловік критикує пророка Мухаммеда.

Аудіозапис приписують друзському священнослужителю, що викликало гнів серед мусульман-сунітів.

Внаслідок зіткнень десятки людей загинули або отримали поранення.