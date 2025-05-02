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Ізраїль завдав ударів по локації поблизу президентського палацу у Дамаску

Перед цим уряд прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу попередив про втручання, якщо сирійська влада не захистить релігійну спільноту Друзи.

Ізраїль завдав ударів по локації поблизу президентського палацу у Дамаску
Фото: EPA/UPG

Сьогодні зранку ізраїльські військові завдали авіаударів по локації поблизу президентського палацу Сирії в столиці Дамаску, пише DW.

Удари відбулися після того, як уряд прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу попередив про втручання, якщо сирійська влада не захистить релігійну спільноту Друзи.

“Ізраїль завдав удару минулої ночі поблизу президентського палацу в Дамаску”, – заявив Нетаньягу у спільній заяві з міністром оборони Ізраїлем Кацем. 

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“Це чіткий сигнал сирійському режиму: ми не дозволимо сирійським силам розгортатися на південь від Дамаска або створювати будь-яку загрозу для громади друзів”, ‒ додав він.

Ізраїльський удар стався після кількох днів міжконфесійних зіткнень між сунітськими бойовиками та членами друзської громади. Насильство сталося після того, як у соціальних мережах поширився аудіозапис, на якому чоловік критикує пророка Мухаммеда.

Аудіозапис приписують друзському священнослужителю, що викликало гнів серед мусульман-сунітів.

Внаслідок зіткнень десятки людей загинули або отримали поранення.

  • Вбивства друзів сталися після хвилі різанини у березні, в якій, як повідомляється, загинуло понад 1700 мирних жителів, багато з яких походять з алавітської громади Сирії.
  • Раніше повідомлялося, що протягом двох днів міжконфесійного насильства в районі Дамаска та на півдні Сирії загинуло щонайменше 73 людини, зокрема одна цивільна особа. 
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