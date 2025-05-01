Низка європейських країн надсилають літаки до Ізраїлю для боротьби з пожежею

Найближчим часом європейські союзники надішлють Ізраїлю допомогу для боротьби з лісовими пожежами.
Про це повідомляє Independent.
Перед тим голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив надзвичайний стан національного масштабу та звернувся з проханням про міжнародну допомогу.
За даними пожежно-рятувальної служби, лісові пожежі знищили майже 5 тис. акрів землі, включаючи 3 тис. акрів лісу.
Пожежні літаки з Греції, Кіпру, Хорватії та Італії прибудуть для боротьби з пожежею найближчими годинами. Крім того Україна, Іспанія, Франція та інші країни зобов'язалися надіслати допомогу.
Наразі причина пожежі залишається неясною, хоча Нетаньяху повідомив, що 18 осіб було заарештовано за підозрою у організації лісових пожеж.
Щонайменше 22 особи отримали медичну допомогу від екстрених служб через лісові пожежі.
- Вчора повідомлялось, що на околицях Єрусалима вирують лісові пожежі, це змусило евакуювати громади та закрити головну автомагістраль у Ізраїлі. Вогонь палає вздовж головної автомагістралі з Єрусалима до Тель-Авіва. Люди кидають машини та тікають від полум'я.