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Низка європейських країн надсилають літаки до Ізраїлю для боротьби з пожежею

Біньямін Нетаньяху оголосив надзвичайний стан національного масштабу та звернувся з проханням про міжнародну допомогу.

Низка європейських країн надсилають літаки до Ізраїлю для боротьби з пожежею
Наслідки лісової пожежі в Ізраїлі
Фото: Агентство з охорони навколишнього середовища

Найближчим часом європейські союзники надішлють Ізраїлю допомогу для боротьби з лісовими пожежами.

Про це повідомляє Independent.

Перед тим голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив надзвичайний стан національного масштабу та звернувся з проханням про міжнародну допомогу.

За даними пожежно-рятувальної служби, лісові пожежі знищили майже 5 тис. акрів землі, включаючи 3 тис. акрів лісу.

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Пожежні літаки з Греції, Кіпру, Хорватії та Італії прибудуть для боротьби з пожежею найближчими годинами. Крім того Україна, Іспанія, Франція та інші країни зобов'язалися надіслати допомогу.

Наразі причина пожежі залишається неясною, хоча Нетаньяху повідомив, що 18 осіб було заарештовано за підозрою у організації лісових пожеж.

Щонайменше 22 особи отримали медичну допомогу від екстрених служб через лісові пожежі.

  • Вчора повідомлялось, що на околицях Єрусалима вирують лісові пожежі, це змусило евакуювати громади та закрити головну автомагістраль у Ізраїлі. Вогонь палає вздовж головної автомагістралі з Єрусалима до Тель-Авіва. Люди кидають машини та тікають від полум'я.
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