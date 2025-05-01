Низка європейських країн надсилають літаки до Ізраїлю для боротьби з пожежею

Біньямін Нетаньяху оголосив надзвичайний стан національного масштабу та звернувся з проханням про міжнародну допомогу.

Найближчим часом європейські союзники надішлють Ізраїлю допомогу для боротьби з лісовими пожежами.

Про це повідомляє Independent.

Перед тим голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив надзвичайний стан національного масштабу та звернувся з проханням про міжнародну допомогу.

За даними пожежно-рятувальної служби, лісові пожежі знищили майже 5 тис. акрів землі, включаючи 3 тис. акрів лісу.

Пожежні літаки з Греції, Кіпру, Хорватії та Італії прибудуть для боротьби з пожежею найближчими годинами. Крім того Україна, Іспанія, Франція та інші країни зобов'язалися надіслати допомогу.

Наразі причина пожежі залишається неясною, хоча Нетаньяху повідомив, що 18 осіб було заарештовано за підозрою у організації лісових пожеж.

Щонайменше 22 особи отримали медичну допомогу від екстрених служб через лісові пожежі.