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Найстаріша людина у світі померла в Бразилії у віці 116 років

Після смерті Інах Канабарро Лукас Етель Катерхем з графства Суррей у Великій Британії стала найстарішою живою людиною у віці 115 років і 252 днів.

Найстаріша людина у світі померла в Бразилії у віці 116 років
Інах Канабарро Лукас
Фото: Carlos Macedo/LongeviQuest/AP Photo/picture alliance

Найстаріша відома людина у світі, бразильська черниця Інах Канабарро Лукас, померла в середу у віці 116 років, пише DW з посиланням на некролог з бази даних відстеження LongeviQuest та її релігійного ордену.

Різні новинні видання посилалися на заяву Конгрегації Терезіанських Сестер Бразилії в Порту-Алегрі, яка оголосила про смерть Канабарро та вшанувала її за відданість, яку вона проявила за життя.

У базі даних LongeviQuest йдеться, що Канабарро померла у віці 116 років і 326 днів, і що з її смертю Етель Катерхем з графства Суррей у Великій Британії стала найстарішою живою людиною у віці 115 років і 252 днів.

“Хоча вона стверджувала, що народилася 27 травня 1908 року, дослідження показали, що це, ймовірно, сталося на 11 днів пізніше. Як тендітна дитина, багато хто сумнівався, що вона виживе”, – йдеться в некролозі LongeviQuest.

“Коли її запитали про секрет її довголіття, вона приписала його Господу, сказавши, що Він допоміг їй прожити стільки років. “Він ‒ секрет життя. Він ‒ секрет усього”, ‒ зауважила вона”, ‒ зазначено там.

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Канабарро отримала благословення від покійного Папи Франциска, коли у 2018 році святкувала своє 110-річчя. Він помер лише за кілька днів до неї, у віці 88 років.

Жінка склала обітниці стати черницею у 1934 році та працювала вчителькою, сказала LongeviQuest, відвідавши її в лютому 2024 року, коли її визнали найстарішою живою людиною Бразилії.

До Канабарро титул найстарішої людини у світі належав Томіко Ітуці, японці, яка померла в січні 2025 року.
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