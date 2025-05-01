На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи
Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
Трамп не згадав про війну в Україні в промові до 100 днів президентства
Трамп не згадав про війну в Україні в промові до 100 днів президентства
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Штурм Слов'янсько-Краматорської агломерації. Частина друга
Штурм Слов'янсько-Краматорської агломерації. Частина друга
ГоловнаСвіт

Рада директорів Tesla заперечує пошук наступника Ілона Маска

Голова правління Робін Денхолм каже, що рада директорів автовиробника залишається "дуже впевненою" в лідерстві генерального директора.

Рада директорів Tesla заперечує пошук наступника Ілона Маска
Дональд Трамп за кермом Tesla
Фото: EPA/UPG

Голова правління Tesla Робін Денхолм спростував повідомлення про те, що рада директорів прагне замінити генерального директора Ілона Маска у відповідь на падіння продажів та широку негативну реакцію на його союз із президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише Financial Times.

“Раніше сьогодні в ЗМІ з'явилося повідомлення, в якому помилково стверджувалося, що рада директорів Tesla звернулася до рекрутингових фірм, щоб розпочати пошук генерального директора компанії”, – сказав Денхолм у дописі на cоціальній платформі X.

“Це абсолютна неправда... Генеральним директором Tesla є Ілон Маск, і рада директорів дуже впевнена в його здатності продовжувати реалізацію захопливого плану зростання”, ‒ додав він.

Денхолм відповів на повідомлення Wall Street Journal про те, що рада директорів звернулася до хедхантерів, щоб завербувати його наступника, після того, як виникло занепокоєння щодо часу, який він проводить у Вашингтоні.

Трамп катапультував Маска в центр своєї адміністрації, зробивши його головою так званого Департаменту ефективності уряду, а мільярдер, який викликає суперечки, пообіцяв знайти трильйон доларів економії у щорічному федеральному бюджеті.

Суперечлива роль викликала негативну реакцію на внутрішньому ринку Tesla, де деякі споживачі уникають бренду, його дилерські центри стикаються з протестами, а автомобілі зазнають вандалізму.

Support LB.ua

Все більша політизація бренду Tesla в США відбувається після того, як втручання Маска в європейську політику, зокрема підтримка ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” напередодні виборів у країні в лютому, вдарило по продажах на континенті.

Прибуток автовиробника за перший квартал впав на 71%, що перевершило навіть найпесимістичніші очікування, а Tesla втратила свою корону найбільшого виробника електромобілів у світі на користь китайського конкурента BYD. Її акції впали на 30% з початку року, що призвело до втрати ринкової оцінки на понад 800 мільярдів доларів.

Минулого тижня Маск піддався тиску інвесторів, пообіцявши “значно” скоротити свою роботу в DOGE ‒ спочатку він мав займати посаду до 2026 року ‒ і почати “приділяти набагато більше свого часу Tesla”.
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies