Рада директорів Tesla заперечує пошук наступника Ілона Маска

Голова правління Робін Денхолм каже, що рада директорів автовиробника залишається "дуже впевненою" в лідерстві генерального директора.

Голова правління Tesla Робін Денхолм спростував повідомлення про те, що рада директорів прагне замінити генерального директора Ілона Маска у відповідь на падіння продажів та широку негативну реакцію на його союз із президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише Financial Times.

“Раніше сьогодні в ЗМІ з'явилося повідомлення, в якому помилково стверджувалося, що рада директорів Tesla звернулася до рекрутингових фірм, щоб розпочати пошук генерального директора компанії”, – сказав Денхолм у дописі на cоціальній платформі X.

“Це абсолютна неправда... Генеральним директором Tesla є Ілон Маск, і рада директорів дуже впевнена в його здатності продовжувати реалізацію захопливого плану зростання”, ‒ додав він.

Денхолм відповів на повідомлення Wall Street Journal про те, що рада директорів звернулася до хедхантерів, щоб завербувати його наступника, після того, як виникло занепокоєння щодо часу, який він проводить у Вашингтоні.

Трамп катапультував Маска в центр своєї адміністрації, зробивши його головою так званого Департаменту ефективності уряду, а мільярдер, який викликає суперечки, пообіцяв знайти трильйон доларів економії у щорічному федеральному бюджеті.

Суперечлива роль викликала негативну реакцію на внутрішньому ринку Tesla, де деякі споживачі уникають бренду, його дилерські центри стикаються з протестами, а автомобілі зазнають вандалізму.

Все більша політизація бренду Tesla в США відбувається після того, як втручання Маска в європейську політику, зокрема підтримка ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” напередодні виборів у країні в лютому, вдарило по продажах на континенті.

Прибуток автовиробника за перший квартал впав на 71%, що перевершило навіть найпесимістичніші очікування, а Tesla втратила свою корону найбільшого виробника електромобілів у світі на користь китайського конкурента BYD. Її акції впали на 30% з початку року, що призвело до втрати ринкової оцінки на понад 800 мільярдів доларів.

Минулого тижня Маск піддався тиску інвесторів, пообіцявши “значно” скоротити свою роботу в DOGE ‒ спочатку він мав займати посаду до 2026 року ‒ і почати “приділяти набагато більше свого часу Tesla”.