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Сенатор Грем: законопроєкт про нові санкції проти Росії має значну підтримку Сенату

У санкції можуть включити 500% мито на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран.

Сенатор Грем: законопроєкт про нові санкції проти Росії має значну підтримку Сенату
Сенатор Ліндсі Грем
Фото: EPA/UPG

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що більшість його корег підтримують нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують її нафту, газ та інші ключові товари.

Як пише Bloomberg, Грем каже, що відповідний законопроєкт підтримують 72 сенатори. 

У санкції можуть включити 500% тариф на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран, а також заборону громадянам США купувати російський суверенний борг.

Ліндсі Грем прогнозує, що Володимиру Путіну зрештою доведеться вибирати між переговорами з Трампом, щоб припинити війну, та знищенням російської економіки.

"Мета — допомогти президенту (Трампу-ред.)", — сказав цей сенатор журналістам у середу після того, як США та Україна оголосили про підписання угоди про корисні копалини. 

Грем додав, що хоче "переговорного" завершення війни, гідного та справедливого і, на його думку, Трамп – "найкраща людина для досягнення цієї мети". Санкції відображатимуть і точку зору Сенату, що "головний лиходій" – це РФ. 

За словами республіканця, законопроєкт має достатню підтримку в Палаті представників.
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