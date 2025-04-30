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Орбакайте та Бреговичу заборонили в’їзд до Латвії

Таке рішення прийняли з міркувань національної безпеки.

Орбакайте та Бреговичу заборонили в’їзд до Латвії
Горан Брегович
Фото: Владислав Мусиенко

Служби держбезпеки Латвії (СДБ) заборонила в’їзд до країни ще двом особам.

Про це повідомив латвійський громадський мовник LSM.

Цього разу до списку осіб, яким заборонений в’їзд до Латвії з міркувань національної безпеки, додали російську співачку Крістіну Орбакайте та сербського музиканта Горана Бреговича.

“Виступи в Латвії осіб, які підтримують російську агресію, не відповідають інтересам національної безпеки, оскільки можуть сприяти підвищенню міжетнічної напруженості в латвійському суспільстві”, – повідомили в СДБ.

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Зазначається, що Орбакайте та Брегович виступали в Криму після його окупації. Крім того Брегович “публічно висловлював підтримку країні-агресору РФ, одночасно поширюючи послання, що дискредитують західні країни”, а Орбакайте “брала участь у різних заходах російської пропаганди”.

Як Орбакайте, так і Брегович влітку планували концерти у Латвії.
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