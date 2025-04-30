Орбакайте та Бреговичу заборонили в’їзд до Латвії

Таке рішення прийняли з міркувань національної безпеки.

Служби держбезпеки Латвії (СДБ) заборонила в’їзд до країни ще двом особам.

Про це повідомив латвійський громадський мовник LSM.

Цього разу до списку осіб, яким заборонений в’їзд до Латвії з міркувань національної безпеки, додали російську співачку Крістіну Орбакайте та сербського музиканта Горана Бреговича.

“Виступи в Латвії осіб, які підтримують російську агресію, не відповідають інтересам національної безпеки, оскільки можуть сприяти підвищенню міжетнічної напруженості в латвійському суспільстві”, – повідомили в СДБ.

Зазначається, що Орбакайте та Брегович виступали в Криму після його окупації. Крім того Брегович “публічно висловлював підтримку країні-агресору РФ, одночасно поширюючи послання, що дискредитують західні країни”, а Орбакайте “брала участь у різних заходах російської пропаганди”.

Як Орбакайте, так і Брегович влітку планували концерти у Латвії.