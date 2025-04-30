Reuters: Швейцарія планує заборонити ХАМАС

15 травня у Швейцарії набирає чинності закон щодо заборони діяльності терористичної організації ХАМАС та пов'язаних з нею організацій.
Про це пише Reuters.
Метою закону є перешкоджання палестинському угрупованню використовувати Швейцарію в якості притулку. Новий закон припускає превентивні заходи поліції, такі як заборона на в'їзд чи видворення з країни.
Також утруднюється використання Швейцарії як фінансовий центр для діяльності ХАМАС.
- У вересні 2024 року Швейцарська Федеральна рада подала до парламенту пропозицію про заборону діяльності палестинського бойового угрупування ХАМАС на території країни на п'ять років.