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Reuters: Швейцарія планує заборонити ХАМАС

Поліція матиме повноваження забороняти в'їзд у країну членам терористичної організації.

Reuters: Швейцарія планує заборонити ХАМАС
Фото: EPA/UPG

15 травня у Швейцарії набирає чинності закон щодо заборони діяльності терористичної організації ХАМАС та пов'язаних з нею організацій. 

Про це пише Reuters.

Метою закону є перешкоджання палестинському угрупованню використовувати Швейцарію в якості притулку. Новий закон припускає превентивні заходи поліції, такі як заборона на в'їзд чи видворення з країни.

Також утруднюється використання Швейцарії як фінансовий центр для діяльності ХАМАС.

  • У вересні 2024 року Швейцарська Федеральна рада подала до парламенту пропозицію про заборону діяльності палестинського бойового угрупування ХАМАС на території країни на п'ять років.
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