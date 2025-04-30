Reuters: Швейцарія планує заборонити ХАМАС

15 травня у Швейцарії набирає чинності закон щодо заборони діяльності терористичної організації ХАМАС та пов'язаних з нею організацій.

Про це пише Reuters.

Метою закону є перешкоджання палестинському угрупованню використовувати Швейцарію в якості притулку. Новий закон припускає превентивні заходи поліції, такі як заборона на в'їзд чи видворення з країни.

Також утруднюється використання Швейцарії як фінансовий центр для діяльності ХАМАС.