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Пожежа у готелі в Індії забрала життя щонайменше 14 осіб

Близько 20 людей врятували з даху бюджетного шестиповерхового готелю, а деяких також витягнули з вузьких виступів будівлі.

Пожежа у готелі в Індії забрала життя щонайменше 14 осіб
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 14 людей, зокрема двоє дітей, загинули внаслідок сильної пожежі в готелі, яка спалахнула вчора ввечері у центральному діловому районі Колкати, великого міста на сході Індії, повідомляє DW.

Поліція повідомила, що близько 20 людей врятували з даху бюджетного шестиповерхового готелю, а деяких також витягнули з вузьких виступів будівлі.

На момент пожежі в будівлі перебувало близько 50 людей, більшість із 45 номерів були зайняті, повідомляє Reuters з посиланням на джерела в поліції.

Одна людина загинула, стрибнувши з даху готелю Rituraj, повідомляють мер Колкати та інші індійські ЗМІ.

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Більшість загиблих знайшли на сходах готелю, і, як підозрюють, основною причиною смерті стало задуха, повідомив міністр екстрених служб Західної Бенгалії Суджіт Бозе.

Причини пожежі з’ясують під час спеціального розслідування та те, чому вбудована у готель система пожежогасіння не спрацювала.
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