Сполучені Штати схвалили продаж Польщі ракет ППО на $1,33 млрд

Сполучені Штати схвалили продаж Польщі ракет протиповітряної оборони на суму 1,33 мільярда доларів, повідомляють Euronews.

Пакет включає 400 ракет класу “повітря-повітря” середньої дальності AIM-120D.

Крім того, Варшава також отримає комплекти систем наведення, запасні частини, транспортні контейнери, а також доступ до американського програмного забезпечення, необхідного для експлуатації ракет.

Державний департамент США схвалив можливий продаж, а Агентство США з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки (DSCA) заявило, що надало необхідні повідомлення Конгресу для подальшого схвалення.

“Запропонований продаж покращить можливості Польщі протистояти поточним та майбутнім загрозам, забезпечуючи оборону “повітря-повітря” для захисту польських та союзних військ у перехідному періоді або бойових діях, а також значно покращить внесок Польщі у виконання вимог НАТО”, – йдеться у заяві DSCA.

Вашингтон стверджує, що продаж відповідає його зовнішньополітичним цілям, які забезпечать союзникам, зокрема тим, хто входить до НАТО, що діють як “сила політичної та економічної стабільності в Європі”.

Продаж відбувається на тлі того, як Варшава прагне досягти своїх цілей щодо збільшення витрат на оборону до 5% ВВП до наступного року, що є ключовою вимогою президента США Дональда Трампа до членів НАТО.

Трамп регулярно критикував Європу за брак уваги до оборони та низькі витрати на військові та оборонні потреби. Він також звинуватив давніх трансатлантичних союзників Вашингтона в тому, що вони “використовують” США через НАТО у питаннях безпеки.