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У Туреччині визнали винним шведського журналіста Йоакіма Медіна у образі Ердогана

Звинувачення Йоакіма Медіна у тероризмі залишається.

У Туреччині визнали винним шведського журналіста Йоакіма Медіна у образі Ердогана
Йоакім Медін
Фото: Dagens ETC

Шведського журналіста Йоакіма Медіна у Туреччині визнали винним у образі президента Ердогана.

Про це повідомляє SVT.

Медіна засудили до 11 місяців ув'язнення, водночас покарання у вигляді ув'язнення відбуватиметься лише у випадку, якщо його буде визнано винним у інших злочинах.

Таким чином покарання було перетворено на умовний термін.

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Звинувачення Йоакіма Медіна у тероризмі залишається. Це обвинувачення можуть розглядати декілька місяців.

“Йоакіма Медіна сьогодні засудили до умовного терміну за звинуваченням у образі президента. Наразі він, на жаль, залишатиметься під вартою в очікуванні другого звинувачення”, - зазначила Міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Штенгард.

  • Шведський журналіст Кай Йоакім Медін був ув’язнений за звинуваченням у тероризмі в кінці березня. Він перебував у Туреччині, щоб висвітлювати протести проти арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу.
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