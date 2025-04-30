У Туреччині визнали винним шведського журналіста Йоакіма Медіна у образі Ердогана

Шведського журналіста Йоакіма Медіна у Туреччині визнали винним у образі президента Ердогана.

Про це повідомляє SVT.

Медіна засудили до 11 місяців ув'язнення, водночас покарання у вигляді ув'язнення відбуватиметься лише у випадку, якщо його буде визнано винним у інших злочинах.

Таким чином покарання було перетворено на умовний термін.

Звинувачення Йоакіма Медіна у тероризмі залишається. Це обвинувачення можуть розглядати декілька місяців.

“Йоакіма Медіна сьогодні засудили до умовного терміну за звинуваченням у образі президента. Наразі він, на жаль, залишатиметься під вартою в очікуванні другого звинувачення”, - зазначила Міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Штенгард.