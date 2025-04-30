У Туреччині визнали винним шведського журналіста Йоакіма Медіна у образі Ердогана

Шведського журналіста Йоакіма Медіна у Туреччині визнали винним у образі президента Ердогана.
Про це повідомляє SVT.
Медіна засудили до 11 місяців ув'язнення, водночас покарання у вигляді ув'язнення відбуватиметься лише у випадку, якщо його буде визнано винним у інших злочинах.
Таким чином покарання було перетворено на умовний термін.
Звинувачення Йоакіма Медіна у тероризмі залишається. Це обвинувачення можуть розглядати декілька місяців.
“Йоакіма Медіна сьогодні засудили до умовного терміну за звинуваченням у образі президента. Наразі він, на жаль, залишатиметься під вартою в очікуванні другого звинувачення”, - зазначила Міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Штенгард.
- Шведський журналіст Кай Йоакім Медін був ув’язнений за звинуваченням у тероризмі в кінці березня. Він перебував у Туреччині, щоб висвітлювати протести проти арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу.