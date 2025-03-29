Шведського журналіста затримали в Туреччині за звинуваченнями в тероризмі

Також його звинувачують в образі президента Туреччини Ердогана.

Під час протесту проти затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу в Стамбулі, 23 березня 2025 р

Шведський журналіст Кай Йоакім Медін був ув’язнений за звинуваченням у тероризмі. Він перебував у Туреччині, щоб висвітлювати протести проти арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на прокуратуру Туреччини.

“Медіна затримали в Стамбулі в рамках розслідування, розпочатого після протесту в Стокгольмі в січні 2023 року, де біля мерії повісили манекен, схожий на президента Таїпа Ердогана”, - йдеться у повідомленні.

Турецька влада вважає, що Медін був серед 15 підозрюваних в організації, сприянні або зв'язку з демонстрацією. Його звинуватили в "образі президента" і "приналежності до терористичної організації".

Роботодавець журналіста, газета Dagens ETC, висловила занепокоєння щодо його місцезнаходження після того, як він був не на зв'язку протягом двох днів. Головний редактор видання Андреас Густавссон запевнив, що Медін не зробив нічого поганого і його просто покарали за те, що він виконував свою роботу репортера.

Швеція звернулася до посла Туреччини в Стокгольмі з проханням роз’яснити звинувачення проти Медіна та вимагати термінового доступу до консульських послуг.

Ув'язнений мер Стамбула Екрем Імамоглу, головний суперник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, заявив, що його адвоката також заарештували за неправдивими обвинуваченнями.