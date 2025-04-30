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​Рубіо: Білорусь звільнила ще одного незаконно затриманого громадянина США

За 100 днів звільнили 47 несправедливо затриманих американців по всьому світу.

​Рубіо: Білорусь звільнила ще одного незаконно затриманого громадянина США
Марко Рубіо
Фото: скріншот

Держсекретар США Марко Рубіо розповів про повернення громадян США, яких утримують за кордоном.

“Білорусь звільнила ще одного незаконно затриманого громадянина США”, - написав Рубіо. 

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Він додав, що американця звільнили завдяки керівництву Дональда Трампа, і що “жоден президент не зробив стільки всього і так швидко, щоб забезпечити безпеку американців за кордоном”.

Держсекретар уточнив, що за 100 днів США домоглися звільнення 47 несправедливо затриманих американців по всьому світу, зокрема в Афганістані, Росії та Венесуелі.
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