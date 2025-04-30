​Рубіо: Білорусь звільнила ще одного незаконно затриманого громадянина США

За 100 днів звільнили 47 несправедливо затриманих американців по всьому світу.

Держсекретар США Марко Рубіо розповів про повернення громадян США, яких утримують за кордоном.

“Білорусь звільнила ще одного незаконно затриманого громадянина США”, - написав Рубіо.

Він додав, що американця звільнили завдяки керівництву Дональда Трампа, і що “жоден президент не зробив стільки всього і так швидко, щоб забезпечити безпеку американців за кордоном”.

Держсекретар уточнив, що за 100 днів США домоглися звільнення 47 несправедливо затриманих американців по всьому світу, зокрема в Афганістані, Росії та Венесуелі.