Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи
Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи
Штурм Слов'янсько-Краматорської агломерації. Частина друга
Штурм Слов'янсько-Краматорської агломерації. Частина друга
«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Трамп не згадав про війну в Україні в промові до 100 днів президентства
Трамп не згадав про війну в Україні в промові до 100 днів президентства
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
ГоловнаСвіт

Іспанський суд засекретив розслідування щодо блекауту

Розслідування засекретили за клопотанням прокуратури.

Іспанський суд засекретив розслідування щодо блекауту
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Іспанії суд засекретив розслідування блекаутів, які 28 квітня стались у низці європейських країн. 

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на El Pais.

Суддя засекретив власне розслідування щодо масового відключення електроенергії за клопотанням прокуратури.

Зазначається, що суд розпочав власне розслідування енергетичної кризи, щоб визначити, чи "це могло бути актом кіберсаботажу проти критично важливої іспанської інфраструктури".

Суддя визнав, що причина збою системи "наразі невідома", але вважає необхідним розпочати власне розслідування.

Support LB.ua

Водночас державна корпорація Red Eléctrica напередодні відкинула ймовірність того, що блекаут стався через кібератаку, людську помилку або "незвичайні атмосферні явища".

Рішення суду про засекречення розслідування блекаутів має запобігти можливості втручання або маніпуляції. Також у справі може бути конфіденційна інформація, розголошення якої поставить під загрозу безпеку основних послуг.

Президентка Red Eléctrica Беатріс Корредор вважає, що не слід пов'язувати вимкнення світла з поновлюваними джерелами енергії.

"Іспанська енергетична система — найкраща в Європі. Ми збираємо мільйони даних, щоб "зрозуміти, мілісекунда за мілісекундою", що сталося", — запевнила вона.

  • Через блекаут в Іспанії розпочато судову справу - наразі перевіряється версія про те, що до втрати 15 ГВт потужності призвела кібератака.

Один з наймасштабніших блекаутів в історії європейської електромережі, що стався у понеділок, призвів до загибелі щонайменше п'яти людей в Іспанії.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies