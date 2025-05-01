Іспанський суд засекретив розслідування щодо блекауту

У Іспанії суд засекретив розслідування блекаутів, які 28 квітня стались у низці європейських країн.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на El Pais.

Суддя засекретив власне розслідування щодо масового відключення електроенергії за клопотанням прокуратури.

Зазначається, що суд розпочав власне розслідування енергетичної кризи, щоб визначити, чи "це могло бути актом кіберсаботажу проти критично важливої іспанської інфраструктури".

Суддя визнав, що причина збою системи "наразі невідома", але вважає необхідним розпочати власне розслідування.

Водночас державна корпорація Red Eléctrica напередодні відкинула ймовірність того, що блекаут стався через кібератаку, людську помилку або "незвичайні атмосферні явища".

Рішення суду про засекречення розслідування блекаутів має запобігти можливості втручання або маніпуляції. Також у справі може бути конфіденційна інформація, розголошення якої поставить під загрозу безпеку основних послуг.

Президентка Red Eléctrica Беатріс Корредор вважає, що не слід пов'язувати вимкнення світла з поновлюваними джерелами енергії.

"Іспанська енергетична система — найкраща в Європі. Ми збираємо мільйони даних, щоб "зрозуміти, мілісекунда за мілісекундою", що сталося", — запевнила вона.

Через блекаут в Іспанії розпочато судову справу - наразі перевіряється версія про те, що до втрати 15 ГВт потужності призвела кібератака.

Один з наймасштабніших блекаутів в історії європейської електромережі, що стався у понеділок, призвів до загибелі щонайменше п'яти людей в Іспанії.