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Прем'єр-міністр Південної Кореї пішов у відставку перед заявою про участь у президентських виборах

Очікується, що він офіційно оголосить про свою кандидатуру та зареєструється як попередній кандидат у п'ятницю.

Прем'єр-міністр Південної Кореї пішов у відставку перед заявою про участь у президентських виборах
Прем’єр-міністр Південної Кореї Хан Док Су пішов у відставку
Фото: Yonhap

Виконувач обов'язків президента Південної Кореї, прем'єр-міністр Хан Док Су пішов у відставку, повідомляє Bloomberg.

Відставка Хана відбулася за кілька днів до закінчення встановленого законом терміну для державних службовців, які мають залишити свої посади, якщо вони мають намір балотуватися на пост президента. Очікується, що він офіційно оголосить про свою кандидатуру та зареєструється як попередній кандидат у п'ятницю.

“Я прийняв остаточне рішення піти зі своєї посади, щоб зробити те, що я можу і що я повинен ‒ допомогти нашій країні подолати кризу, з якою ми стикаємося”, ‒ сказав Хан у телевізійному виступі.

Його заява пролунала невдовзі після того, як Верховний суд постановив, що лідер президентських виборів Лі Дже Мен порушив виборче законодавство, і повернув справу до Верховного суду для остаточного винесення вироку, що кинуло тінь на президентську кампанію Лі.

Ветеран-технократ і давній державний службовець, Хан вступить у перегони у той час як Партія народної сили намагається відновити свої позиції після усунення колишнього президента Юн Сок Йоля. Усунення Юна за спробу запровадити воєнний стан спровокувало вибори 3 червня та розкололо консервативну партію, тоді як кандидат від опозиції Лі вирвався вперед в опитуваннях.

Очікується, що 75-річний Хан використає свій багаторічний досвід роботи колишнім міністром фінансів, головним торговельним переговірником та послом у Вашингтоні, щоб заручитися підтримкою партії та звернутися до поміркованих виборців. Як виконувач обов'язків президента, він зберігав тверду позицію під час нестабільного перехідного періоду і навіть провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити торговельні питання.

Нещодавні опитування показують, що Хан набирає обертів у Народно-демократичній партії (НПП), хоча він все ще відстає від Лі, колишнього лідера Демократичної партії. Праймеріз НПП завершилися в суботу, представники партії кажуть, що докладаються зусилля для об'єднання навколо Хана, щоб запобігти перемозі Лі.

  • Раніше стало відомо, що прокуратура Південної Кореї пред'явила звинувачення колишньому президенту Мун Чже Іну у хабарництві. Мун очолював країну з 2017 по 2022 рік і найбільше запам’ятався своїми спробами досягти мирної угоди з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.
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