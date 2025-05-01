Опозиція у Греції вимагає розслідування зв'язків між PR-компанією та партією прем'єра Міцотакіса

Маловідома комунікаційна компанія, що опинилася в центрі політичного фурору, називається "Blue Skies" і була заснована Томасом Варвіціотісом, сином і братом колишніх міністрів “Нової демократії”, та Яннісом Олімпіосом.

Грецькі опозиційні партії вимагають розслідування зв'язків уряду з політично пов'язаною комунікаційною компанією, яку афіліюють з тіньовим фінансуванням та онлайн-пропагандою керівної партії “Нова демократія”, пише Politico.

Питання щодо ролі PR-компанії зосереджені на низці високопосадовців “Нової демократії” та близьких соратниках правоцентристського прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса, включно з Танасісом Баколасом, генеральним секретарем Європейської народної партії, загальноєвропейської групи правоцентристських партій, який йде у відставку.

Маловідома комунікаційна компанія, що опинилася в центрі політичного фурору, називається "Blue Skies" і була заснована Томасом Варвіціотісом, сином і братом колишніх міністрів “Нової демократії”, та Яннісом Олімпіосом.

Компанія “Blue Skies” є відгалуженням набагато відомого агентства “V+O”, яке представляє деякі з найбільших грецьких компаній. Вона було заснована в 2003 році з “V+O” як акціонером, а Варвіціотісом та Олімпіосом як членами правління. На той час воно мало ту саму штаб-квартиру, що й “V+O”.

Головне обвинувачення опозиції полягає в тому, що “Blue Skies”наймало високопоставлених посадовців “Нової демократії” ‒ у формі нерозкритого політичного фінансування, і що близько 15 співробітників агентства займалися тролінгом у соціальних мережах для просування інтересів Міцотакіса, включно з нападами на сім'ї жертв найгіршої залізничної катастрофи в країні у 2023 році. Уряд заперечує будь-який зв'язок з агентством.