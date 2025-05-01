Південна Корея побудує у Чехії два ядерні реактори, вартість угоди – 18,2 млрд доларів

Південна Корея виграла багатомільярдний проєкт на будівництво двох ядерних реакторів у Чеській Республіці. Вартість проєкту – 18,2 мільярди доларів.

Про це пише Yonhap.

Південнокорейський консорціум на чолі з компанією Korea Hydro & Nuclear Power KHNP) підпише остаточну угоду щодо проєкту з чеською компанією Elektrarna Dukovany II (EDU II) наступної середи.

Уряд Південної Кореї одразу ж схвалив заяву чеського уряду. Там кажуть, що країни обговорюють деталі запланованої церемонії підписання контракту.

Ця угода є першою "перемогою" Південної Кореї після 2009 року, коли KHNP виграла контракт на будівництво атомної електростанції Барака в Об'єднаних Арабських Еміратах.

У липні 2024 року Південну Корею обрали пріоритетним учасником тендеру на чеський проект будівництва двох ядерних реакторів на електростанції Дуковани. Проте, щоб укласти угоду, країні довелося подолати багато перешкод. Зокрема у січні KHNP досягла угоди з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про врегулювання спору щодо інтелектуальної власності щодо проекту чеської електростанції. Апеляцію французької енергетичної компанії Electricite de France (EDF) також нещодавно відхилило антимонопольне управління Праги.

Зведення електростанцій у Чехії допоможе Південній Кореї глибше проникнути на європейський ринок відповідно до зростання світового попиту на ядерну енергію. Також очікують, що завдяки проєкту Дуковани Південна Корея матиме перевагу в можливій конкуренції за ще один проєкт атомної електростанції в Чехії. Країна розглядає можливість будівництва двох додаткових реакторів на іншій електростанції в Темеліні.

Для АЕС "Дуковани" Південна Корея планує поставити Чеській Республіці моделі APR-1000, які базуються на вдосконаленій конструкції APR-1400, що використовується на АЕС "Барака", але модифіковані для задоволення місцевого попиту, зокрема йдеться про зменшену потужність.