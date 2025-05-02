На Землю має впасти радянський космічний апарат-невдаха

Вчені не знають, де саме це станеться і яка частина не згорить в атмосфері.

Після понад 50-річного перебування на орбіті наступного тижня на Землю має впасти рядянський апарат "Космос 482" масою близько 500 кілограмів.

Як пише The Guardian, вчені прогнозують, що завершення "життя" пристрою варто очікувати 10 травня. При цьому неможливо спрогнозувати, де саме відбудеться падіння та наскільки сильно апарат згорить в атмосфері.

Попри заяви про те, що "Космос" може становити певний ризик, у спільноті астрономів радять не турбуватися: шкоди від нього буде не більше, ніж від падіння випадкових метеоритів, які трапляються кілька разів на рік. Ймовірність того, що пристрій завдасть руйнувань чи травм, нижча, ніж шанс влучання блискавки у людину.

"Космос 482" у 70-х роках минулого століття мав досліджувати Венеру, але став таким собі "невдахою": він не зміг вийти з навколоземної орбіти через несправність ракетного двигуна, тому був приречений понад пів століття кружляти на висоті сотень кілометрів.