У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про створення Космічних сил у складі ЗСУ

Однією з причин названо удар Росії по Україні ракетою "Орешник" через міжнародний космічний простір.

Народний депутат Федір Веніславський (“Слуга народу”) зареєстрував законопроєкт про створення Космічних сил у складі ЗСУ.

Про це повідомляє Суспільне.

"Положення законопроєкту підтримує міністр оборони, про що він заявив 16 квітня 2025 року під час засідання комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Публічні консультації з іншими зацікавленими сторонами щодо положень законопроєкту не проводилися", - зазначив Веніславський.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що утворення Космічних Сил забезпечить набуття Україною "організаційно-правових, інституційних та військово-технічних спроможностей протистояти загрозі агресії РФ будь-якого іншого потенційного агресора, з космічного простору".

На думку Веніславського, доцільність ухвалення такого закону обумовлена наступними обставинами:

Удар РФ по Україні космічним засобом нападу. Ракетою "Орешник" завдали удару через міжнародний космічний простір.

Відповідні види та роди військ вже функціонують у США, Великобританії, Франції, КНР, Індії, Ірану, РФ та інших. З ухваленням цього закону Україна отримає можливість також стати державою, яка матиме власні Космічні Сили.

Україна має потужний науково-інженерний та виробничий потенціал у цій сфері, отже створення Космічних Сил є технічно можливим. Створення власних супутників для потреб сектору безпеки та оборони дозволить Україні зокрема отримати власну систему раннього попередження про ракетні удари противника, засоби практичної протидії ракетно-космічним ударам противника, формування власної системи захищеного супутникового зв’язку для сектору безпеки і оборони та збільшення розвідувальних спроможностей через нарощення власного сузір’я розвідувальних супутників.

Україна започаткувала проєкти в космічному секторі з низкою країн, у тому числі з Люксембургом, Польщею, Чехією і Швецією і бере активну участь у низці інших міжнародних космічних програм. Зокрема, з 2020 року є 9 країною-учасницею програми "Артеміда", яку очолює NASA, метою якої є повернення людини на Місяць.

Україна має розвинену наземну інфраструктуру, яка забезпечує можливості для самостійного й автономного управління власними космічними апаратами.

В свою чергу, важливим кроком до створення Космічних Сил стало рішення про утворення у складі Міноборони окремого структурного підрозділу – управління космічної політики.