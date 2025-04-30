Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи
Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи
Штурм Слов'янсько-Краматорської агломерації. Частина друга
Штурм Слов'янсько-Краматорської агломерації. Частина друга
«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Трамп не згадав про війну в Україні в промові до 100 днів президентства
Трамп не згадав про війну в Україні в промові до 100 днів президентства
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
ГоловнаСуспільствоВійна

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про створення Космічних сил у складі ЗСУ

Однією з причин названо удар Росії по Україні ракетою "Орешник" через міжнародний космічний простір.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про створення Космічних сил у складі ЗСУ
Федір Веніславський
Фото: РБК-Україна/ Віталій Носач

Народний депутат Федір Веніславський (“Слуга народу”) зареєстрував законопроєкт про створення Космічних сил у складі ЗСУ.

Про це повідомляє Суспільне.

"Положення законопроєкту підтримує міністр оборони, про що він заявив 16 квітня 2025 року під час засідання комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Публічні консультації з іншими зацікавленими сторонами щодо положень законопроєкту не проводилися", - зазначив Веніславський.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що утворення Космічних Сил забезпечить набуття Україною "організаційно-правових, інституційних та військово-технічних спроможностей протистояти загрозі агресії РФ будь-якого іншого потенційного агресора, з космічного простору".

Підписуйтесь на наш Youtube канал

На думку Веніславського, доцільність ухвалення такого закону обумовлена наступними обставинами:

  • Удар РФ по Україні космічним засобом нападу. Ракетою "Орешник" завдали удару через міжнародний космічний простір.
  • Відповідні види та роди військ вже функціонують у США, Великобританії, Франції, КНР, Індії, Ірану, РФ та інших. З ухваленням цього закону Україна отримає можливість також стати державою, яка матиме власні Космічні Сили.
  • Україна має потужний науково-інженерний та виробничий потенціал у цій сфері, отже створення Космічних Сил є технічно можливим. Створення власних супутників для потреб сектору безпеки та оборони дозволить Україні зокрема отримати власну систему раннього попередження про ракетні удари противника, засоби практичної протидії ракетно-космічним ударам противника, формування власної системи захищеного супутникового зв’язку для сектору безпеки і оборони та збільшення розвідувальних спроможностей через нарощення власного сузір’я розвідувальних супутників.
  • Україна започаткувала проєкти в космічному секторі з низкою країн, у тому числі з Люксембургом, Польщею, Чехією і Швецією і бере активну участь у низці інших міжнародних космічних програм. Зокрема, з 2020 року є 9 країною-учасницею програми "Артеміда", яку очолює NASA, метою якої є повернення людини на Місяць.
  • Україна має розвинену наземну інфраструктуру, яка забезпечує можливості для самостійного й автономного управління власними космічними апаратами.

В свою чергу, важливим кроком до створення Космічних Сил стало рішення про утворення у складі Міноборони окремого структурного підрозділу – управління космічної політики.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies