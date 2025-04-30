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ЦПК: суд узяв під варту директора Павлоградського хімзаводу у справі бракованих мін

Шиман очолює підприємство ще з часів президентства Віктора Януковича.

ЦПК: суд узяв під варту директора Павлоградського хімзаводу у справі бракованих мін
Леонід Шиман
Фото: скриншот відео

Шевченківський районний суд Києва арештував директора Павлоградського хімічного заводу Леоніда Шимана. 

Про це повідомив Центр протидії корупції.

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Шимана взяли під варту до 27 червня 2025 року. Він став третім підозрюваним, якому 30 квітня обрали запобіжний захід у справі про постачання бракованих мін.

Як повідомляє слідство, директор очолює підприємство ще з часів президентства Віктора Януковича. Шиман також є фігурантом справи НАБУ щодо зловживання службовим становищем, що призвело до втрати доходу Павлоградським хімзаводом на понад 43 млн грн.

Окрім того, його підозрюють у зловживаннях на суму майже 28,5 млн грн.

  • Напередодні, 29 квітня, Офіс Генпрокурора повідомив, що отримали підозри не лише директор оборонного заводу на Дніпропетровщині, а й його перший заступник, начальник групи контролю якості військового представництва Міноборони та екскерівник цього представництва.
  • За версією слідства, у 2024 році оборонне підприємство уклало контракт з Агентством оборонних закупівель на виготовлення 120-мм мінометних пострілів на понад 11 млрд грн. Під час виробництва боєприпасів використовували порохову суміш, один з компонентів якої не був придатним для таких зарядів, що викликало нестабільність у роботі. Крім того, капсулі-запалювачі мали дефекти, які призводили до осічок.
  • Одна попри це підозрювані, які знали про проблеми, не зупинили виробництво задля збереження прибутку.
  • 30 квітня суддя Шевченківського районного суду задовольнив клопотання слідчого СБУ та застосував до екскерівника одного з військових представництв Міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю Юрія Яреська запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативної застави, зазначили в ЦПК.
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