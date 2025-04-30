ЦПК: суд узяв під варту директора Павлоградського хімзаводу у справі бракованих мін

Шевченківський районний суд Києва арештував директора Павлоградського хімічного заводу Леоніда Шимана.

Про це повідомив Центр протидії корупції.

Шимана взяли під варту до 27 червня 2025 року. Він став третім підозрюваним, якому 30 квітня обрали запобіжний захід у справі про постачання бракованих мін.

Як повідомляє слідство, директор очолює підприємство ще з часів президентства Віктора Януковича. Шиман також є фігурантом справи НАБУ щодо зловживання службовим становищем, що призвело до втрати доходу Павлоградським хімзаводом на понад 43 млн грн.

Окрім того, його підозрюють у зловживаннях на суму майже 28,5 млн грн.