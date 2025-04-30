ЦПК: суд узяв під варту директора Павлоградського хімзаводу у справі бракованих мін

Шевченківський районний суд Києва арештував директора Павлоградського хімічного заводу Леоніда Шимана.
Про це повідомив Центр протидії корупції.
Шимана взяли під варту до 27 червня 2025 року. Він став третім підозрюваним, якому 30 квітня обрали запобіжний захід у справі про постачання бракованих мін.
Як повідомляє слідство, директор очолює підприємство ще з часів президентства Віктора Януковича. Шиман також є фігурантом справи НАБУ щодо зловживання службовим становищем, що призвело до втрати доходу Павлоградським хімзаводом на понад 43 млн грн.
Окрім того, його підозрюють у зловживаннях на суму майже 28,5 млн грн.
- Напередодні, 29 квітня, Офіс Генпрокурора повідомив, що отримали підозри не лише директор оборонного заводу на Дніпропетровщині, а й його перший заступник, начальник групи контролю якості військового представництва Міноборони та екскерівник цього представництва.
- За версією слідства, у 2024 році оборонне підприємство уклало контракт з Агентством оборонних закупівель на виготовлення 120-мм мінометних пострілів на понад 11 млрд грн. Під час виробництва боєприпасів використовували порохову суміш, один з компонентів якої не був придатним для таких зарядів, що викликало нестабільність у роботі. Крім того, капсулі-запалювачі мали дефекти, які призводили до осічок.
- Одна попри це підозрювані, які знали про проблеми, не зупинили виробництво задля збереження прибутку.
- 30 квітня суддя Шевченківського районного суду задовольнив клопотання слідчого СБУ та застосував до екскерівника одного з військових представництв Міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю Юрія Яреська запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативної застави, зазначили в ЦПК.