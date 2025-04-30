Обстріли Дніпропетровщини: ворог атакував Нікопольщину дронами і бив з артилерії

Ворожа армія вкотре атакувала Нікопольський район Дніпрпетровщини. Унаслідок цього постраждала 35-річна жінка.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Увесь день агресор бив по Нікопольщині, скеровуючи на тамтешні території FPV-дрони. Цілив і з артилерії. Ворожі атаки пережили Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська і Червоногригорівська громади", — каже очільник ОВА.

Унаслідок обстрілів постраждала 35-річна жінка. Пошкоджені приватне підприємство, 2 оселі, господарська споруда і авто.