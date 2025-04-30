Джей Ді Венс: Україна не виграє війну
Джей Ді Венс: Україна не виграє війну
«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Франція і Німеччина прагнуть замінити РСЗВ американського виробництва
Франція і Німеччина прагнуть замінити РСЗВ американського виробництва
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи
Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи
ГоловнаСуспільствоВійна

Обстріли Дніпропетровщини: ворог атакував Нікопольщину дронами і бив з артилерії

Постраждала 35-річна жінка.

Обстріли Дніпропетровщини: ворог атакував Нікопольщину дронами і бив з артилерії
наслідки обстрілів РФ
Фото: Сергій Лисак

Ворожа армія вкотре атакувала Нікопольський район Дніпрпетровщини. Унаслідок цього постраждала 35-річна жінка. 

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Увесь день агресор бив по Нікопольщині, скеровуючи на тамтешні території FPV-дрони. Цілив і з артилерії. Ворожі атаки пережили Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська і Червоногригорівська громади", — каже очільник ОВА. 

Унаслідок обстрілів постраждала 35-річна жінка. Пошкоджені приватне підприємство, 2 оселі, господарська споруда і авто.

  • У ніч на 30 квітня окупанти атакували Дніпропетровську область. Унаслідок шахедної атаки по Дніпру загинув 53-річний чоловік, а 78-річний місцевий житель отримав поранення.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies