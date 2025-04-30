Обстріли Дніпропетровщини: ворог атакував Нікопольщину дронами і бив з артилерії

Ворожа армія вкотре атакувала Нікопольський район Дніпрпетровщини. Унаслідок цього постраждала 35-річна жінка.
Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Увесь день агресор бив по Нікопольщині, скеровуючи на тамтешні території FPV-дрони. Цілив і з артилерії. Ворожі атаки пережили Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська і Червоногригорівська громади", — каже очільник ОВА.
Унаслідок обстрілів постраждала 35-річна жінка. Пошкоджені приватне підприємство, 2 оселі, господарська споруда і авто.
- У ніч на 30 квітня окупанти атакували Дніпропетровську область. Унаслідок шахедної атаки по Дніпру загинув 53-річний чоловік, а 78-річний місцевий житель отримав поранення.