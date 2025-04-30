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Росіяни завдали близько 25 ударів по прифронтовому Гуляйполю у Запорізькій області

Ворог застосував РСЗВ "Град".

Росіяни завдали близько 25 ударів по прифронтовому Гуляйполю у Запорізькій області
Архівне фото
Фото: 1news.zp.ua

Російські військові завдали щонайменше 25 ударів з важкої артилерії по Гуляйполю Запорізької області. 

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Щонайменше 25 прильотів: ворог обстрілює Гуляйполе з реактивних систем залпового вогню. Росіяни атакують прифронтові території. В Гуляйпільській громаді зафіксовано понад 25 прильотів після атаки "Градом", — ідеться у повідомленні.

За попередніми даними, люди не постраждали.

  • Росія атакувала Добропілля та Слов’янськ у Донецькій області. Унаслідок обстрілів постраждала людина, пошкоджено десятки будинків.
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