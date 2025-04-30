Росіяни завдали близько 25 ударів по прифронтовому Гуляйполю у Запорізькій області

Російські військові завдали щонайменше 25 ударів з важкої артилерії по Гуляйполю Запорізької області.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Щонайменше 25 прильотів: ворог обстрілює Гуляйполе з реактивних систем залпового вогню. Росіяни атакують прифронтові території. В Гуляйпільській громаді зафіксовано понад 25 прильотів після атаки "Градом", — ідеться у повідомленні.

За попередніми даними, люди не постраждали.