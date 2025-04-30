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Міноборони кодифікувало зарядні станції Titanium вітчизняного виробництва

Вони призначені для швидкої і безпечної зарядки широкого спектра військової електроніки.

Міноборони кодифікувало зарядні станції Titanium вітчизняного виробництва
Фото: Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних силах України зарядні станції Titanium вітчизняного виробництва. 

Як зазначає оборонне відомство, вони призначені для швидкої і безпечної зарядки широкого спектра військової електроніки. 

Портативні зарядні станції Titanium – військові павербанки, виготовлені спеціально для використання в агресивних польових умовах. Їхній міцний протиударний корпус і транспортувальний кейс гарантують захист елементів живлення від фізичних пошкоджень під час швидкої їзди бездоріжжям, при надмірній вологості та значних коливаннях температур. Системи захисту убезпечують станції від можливого перевантаження, короткого замикання, загоряння, вибуху та плавлення під час експлуатації.

Літій-залізо-фосфатні батареї станцій Titanium гарантують тривалий період використання станції без втрати ємності – до 4 000 циклів. Моделі 1 500, 2 500 і 5 500 мають ємність 1.5, 2.5 та 5.5 кВт відповідно. Станції мають різні порти зарядки, оснащені швидкісними інверторами потужністю 3 кВт, що продукують правильну синусоїду струму. Також мають можливість приєднання додаткових акумуляторів для збільшення ємності. 

Titaniumи заряджають акумулятори для засобів зв’язку, БПАКів, БпЛА, НРК, автомобільної техніки, слугують джерелом живлення для іншої електротехніки, яка працює від мережі 220 В. Станція важить від 21 до 60 кг, завдяки чому її транспортує один піхотинець або наземний роботизований комплекс.
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