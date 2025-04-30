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Двом командирам ЗС РФ, які наказали обезголовити військовослужбовця ЗСУ, оголосили про підозру, — СБУ

17 червня 2024 року рашисти наказали своїм підлеглим розстріляти українського військовополоненого.

Двом командирам ЗС РФ, які наказали обезголовити військовослужбовця ЗСУ, оголосили про підозру, — СБУ
Фото: Офіс генпрокурора

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще двох воєнних злочинців РФ, які причетні до масових вбивств українських військовополонених на Донеччині.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зокрема, ідеться про заступника командира 1-го мотострілецького батальйону 394-го мотострілецького полку 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії рф Шота Карапетяна (позивний «Юстас») і командира штурмової роти загону «Шторм» 394-го мотострілецького полку того ж військового з’єднання країни-агресора Дмитра Чихабаха (позивний «Сбер»).

За даними слідства, 17 червня 2024 року вони наказали своїм підлеглим розстріляти українського військовополоненого, а потім відрізати йому голову і покласти її на капот підбитого бронеавтомобіля.

Це трапилося під час боїв у районі селища Старомайорське Волноваського району. Тоді обидва фігуранти дали команду своїм підлеглим не залишати живими полонених воїнів ЗСУ і жорстоко вбивати їх.

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки Чихабаху та Карапетяну заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати обох воєнних злочинців країни-агресора.

  • Місія ООН з прав людини в Україні з кінця серпня 2024 зафіксувала 79 страт українських військовополонених у 24 окремих інцидентах.
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