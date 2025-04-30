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У лікарні померла 88-річна жінка, яка постраждала унаслідок обстрілу Кам'янського 26 квітня

РФ у ніч на 26 квітня атакувала Кам'янське Дніпропетровської області.

У лікарні померла 88-річна жінка, яка постраждала унаслідок обстрілу Кам'янського 26 квітня
Сергій Лисак
Фото: скриншот відео

У лікарні померла 88-річна жінка, яка постраждала унаслідок дронової атаки РФ у Кам’янському Дніпропетровської області 26 квітня. 

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У лікарні померла 88-річна жінка, яка постраждала у Кам’янському 26 квітня. Тоді вона отримала сильні опіки. Увесь цей час лікарі боролися за її життя. Втім, на жаль, воно обірвалося", — зазначає Лисак.

Лисак зазначає, що це друга жертва унаслідок атаки РФ на місто.
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