У Росії до 19 років позбавлення волі засудили українця за спробу "організації теракту"

За версією обвинувачення, 22-річний українець під ніком "Лілія" закликав у постах в інтернеті підпалювати машини російських військових.

Суддя Першого Західного окружного військового суду в Санкт-Петербурзі (РФ) засудив до 19 років позбавлення волі українця Богдана Богомазова, якого звинуватили у "шпигунстві" та спробі "організувати теракт".

Про це повідомляє Медіазона.

За версією обвинувачення, 22-річний українець під ніком "Лілія" закликав у постах в інтернеті підпалювати машини російських військових і намагався організувати вибухи на залізницях, а також готував "провокації за допомогою піротехніки на оборонному заводі". Перші три роки він має провести у в'язниці, решту — у колонії суворого режиму.

Прокурор на судовому процесі заявила, що Богомазов передав своєму другові - кадровому співробітнику ГУР Міноборони України — особисті дані двох силовиків із Башкирії, які він знайшов у Телеграм-боті "Око бога".

Богомазов своєї провини не визнає. Під час допиту в суді 21 лютого він зазначав, що його "загрозами та тиском" змушували підписати свідчення.

Його мати Наталія Богомазова розповідала, що силовики побили її молодшого сина Владислава, якого теж затримали одночасно з Богданом і відпустили додому лише через дві доби. Пізніше Владислава, який мав українське громадянство, депортували з Росії.

Богомазов, як і його мати, наполягає, що їхня родина дотримується проросійських поглядів, тому у серпні 2022 року Богдан, його батьки, сестра та брат переїхали з Харкова до Петербурга.