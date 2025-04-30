Втрати російської армії в живій силі на війні проти України з початку 2024 року становлять 591 тисячу 950 солдатів.
Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"За рік і чотири місяці втрати ворога в живій силі склали майже 600 тисяч осіб (591 950)", — ідеться у повідомленні.
Сирський наголосив, що Сили оборони України продовжують знищувати російських загарбників, наближаючи справедливий мир для України.
- Упродовж доби українські оборонці знищили 1100 російських солдатів, по одному ворожому танку та ББМ, 11 артилерійських систем та 179 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.