МВС: єдиний реєстр ідентифікації тіл може запрацювати в Україні у 2025 році

До проєкту залучать експертів МОЗ, працівників поліції та фахівців міністерства.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

Єдиний центр для ідентифікації тіл загиблих планують запустити в Україні до кінця 2025 року.

Про це повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, передає «Укрінформ».

«Ми розраховуємо на те, що цей центр почне функціонувати у цьому році», — сказав Добросердов.

За його словами, до проєкту залучать мультидисциплінарну команду — експертів МОЗ, працівників поліції та фахівців МВС. Також очікується участь міжнародних спеціалістів.

«Це все направлено на те, щоб за допомогою кращих експертів, спеціалістів, професіоналів, а також техніки можна було б провести ідентифікацію у найскладніших випадках», — пояснив уповноважений.

Ідею створення центру почали розробляти понад рік тому, оскільки обласні судово-медичні установи перевантажені й не завжди мають необхідні ресурси для роботи з тілами у тяжкому стані.