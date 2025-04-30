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МВС: єдиний реєстр ідентифікації тіл може запрацювати в Україні у 2025 році

До проєкту залучать експертів МОЗ, працівників поліції та фахівців міністерства.

МВС: єдиний реєстр ідентифікації тіл може запрацювати в Україні у 2025 році
Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.
Фото: МВС

Єдиний центр для ідентифікації тіл загиблих планують запустити в Україні до кінця 2025 року. 

Про це повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, передає «Укрінформ».

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«Ми розраховуємо на те, що цей центр почне функціонувати у цьому році», — сказав Добросердов.

За його словами, до проєкту залучать мультидисциплінарну команду — експертів МОЗ, працівників поліції та фахівців МВС. Також очікується участь міжнародних спеціалістів.

«Це все направлено на те, щоб за допомогою кращих експертів, спеціалістів, професіоналів, а також техніки можна було б провести ідентифікацію у найскладніших випадках», — пояснив уповноважений.

Ідею створення центру почали розробляти понад рік тому, оскільки обласні судово-медичні установи перевантажені й не завжди мають необхідні ресурси для роботи з тілами у тяжкому стані.
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