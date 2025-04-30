МВС: єдиний реєстр ідентифікації тіл може запрацювати в Україні у 2025 році

Єдиний центр для ідентифікації тіл загиблих планують запустити в Україні до кінця 2025 року.
Про це повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, передає «Укрінформ».
«Ми розраховуємо на те, що цей центр почне функціонувати у цьому році», — сказав Добросердов.
За його словами, до проєкту залучать мультидисциплінарну команду — експертів МОЗ, працівників поліції та фахівців МВС. Також очікується участь міжнародних спеціалістів.
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«Це все направлено на те, щоб за допомогою кращих експертів, спеціалістів, професіоналів, а також техніки можна було б провести ідентифікацію у найскладніших випадках», — пояснив уповноважений.
Ідею створення центру почали розробляти понад рік тому, оскільки обласні судово-медичні установи перевантажені й не завжди мають необхідні ресурси для роботи з тілами у тяжкому стані.