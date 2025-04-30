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Спротив: Кремль планує вивезти 300 українських дітей на "оздоровлення" у Чувашию (доповнено)

Після так званих "оздоровчих" поїздок частина українських дітей не повертається з Росії.

Спротив: Кремль планує вивезти 300 українських дітей на "оздоровлення" у Чувашию (доповнено)
Фото: ЦНС

Кремль під виглядом "оздоровлення" планує вивезти влітку 300 українських дітей у Чувашию (РФ).

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Росія знову вивозить дітей з ТОТ під виглядом "оздоровчих програм". Цього разу — близько 300 дітей із тимчасово окупованої частини Запорізької області мають вирушити до Чувашії", — кажуть у спротиві.

У ЦНС зазначають, що під ширмою "відпочинку" та "майстер-класів" ховається примусове перевиховання, щоб знищити українську ідентичність.

"Найбільша небезпека — влітку: саме тоді масово вивозять дітей до таборів у глибинах росії. Частина повертається з промитою свідомістю, інші — зникають у системі усиновлення чи пропагандистської "освіти", — додаюють у спротиві.

За інформацією Миколи Кулеби, Росія готує 50 тисяч українських дітей до асиміляції в РФ. "50 тисяч українських дітей — саме стільки планує вивезти Росія влітку до своїх "оздоровчих" таборів. Але справжня мета — не відпочинок. Це — черговий етап системної русифікації та військового вишколу", зазначає Кулеба. 

Під виглядом "літнього дозвілля", росіяни намагаються знищити українську ідентичність. "Саме тому ми продовжуємо рятувати наших дітей. Уже 630 повернено. Але попереду — ще тисячі". 

  • Росія готує нову хвилю вивезення в Росію 50 тисяч українських дітей з окупованої Донеччини "на відпочинок". Окупанти планують вивезти 13 тисяч дітей до 26 "шефських" регіонів РФ; 2,5 тисячі - у табори "Артек", "Орльонок", "Смена", "Алиє паруса".
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