Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із прем’єром Канади Марком Карні, партія якого перемогла на виборах, і висловив переконання, що відносини України з Канадою будуть і надалі міцними.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Зараз Канада головує в “Групі семи”. Ми обговорили нашу взаємодію на цьому майданчику, я вдячний за готовність працювати з нами на рівні G7. Дуже цінуємо всю підтримку, яку Канада й канадійці надають Україні, нашій державі, нашим людям”, - повідомив Зеленський.

Також співрозмовники обговорили санкції проти Росії, ППО для України, дипломатію та комунікацію з ключовими партнерами.

Президент України повідомив, що запросив голову канадського уряду відвідати Київ.

“Сьогодні було також досить багато технічної роботи з нашими партнерами – дипломатичної роботи передусім. Ми готуємо зустрічі, готуємо перемовини, які відбудуться найближчим часом. Безпека – це головний пріоритет”, - розповів голова держави.

Володимир Зеленський додав, що необхідне повне припинення вогню, безумовного й на достатній період – щонайменше на 30 діб. Треба припинити удари, припинити вбивства й після цього шукати рішення на перемовинах. Україна готова до будь-якого формату розмови. Росія повинна припинити удари та війну.

“Була сьогодні доповідь керівника ГУР Буданова щодо ймовірних дій ворога та можливих небезпек. Була доповідь Головкома Сирського – доповідь тривала, щодо всіх фронтових напрямків, а також дуже предметно – щодо наших дій, щодо наших операцій, щодо наших кроків найближчим часом”, - зауважив Верховний головнокомандувач.