На Сумщині погоджено майже 4 тисячі заяв на компенсацію за пошкоджене житло

Також було погоджено близько 500 заяв на компенсацію за зруйноване житло.

Через постійні російські обстріли у Сумській області з початку повномасштабного вторгнення тисячі будинків були пошкоджені, а сотні зруйновані.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

“Люди, чиї оселі пошкоджені чи знищені, мають можливість подати заявку на компенсацію через державну програму “єВідновлення”. Цей механізм дає шанс на відшкодування збитків та відновлення житла”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні в Сумській області погоджено майже 4000 заяв на компенсацію за пошкоджене житло та близько 500 – за зруйноване.

Через безпекову ситуацію у області неможливо обстежити 208 зруйнованих будівель в 15 громадах. Це ускладнює надання компенсацій їхнім власникам. Зараз уряд працює над постановою, яка дозволить проводити дистанційне обстеження на цих територіях.

Якщо вам потрібна допомога із поданням заяви, звертайтесь на урядову гарячу лінію 1545 або до найближчого ЦНАПу.