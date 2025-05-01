Їм не буде дозволено вести бізнес зі Сполученими Штатами Америки будь-яким чином

Президент США Дональд Трамп заявив, що всі покупки іранської нафти або нафтохімічної продукції повинні припинитися.

Він попередив, що будь-яка країна чи особа, яка купує будь-яку з цих продуктів у Ірану, буде негайно піддана вторинним санкціям.

"Їм не буде дозволено вести бізнес зі Сполученими Штатами Америки будь-яким чином", - написав Трамп.

Фото: Скріншот Трамп погрожує вторинними санкціями покупцям іранської нафти