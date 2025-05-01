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Трамп погрожує вторинними санкціями покупцям іранської нафти

Їм не буде дозволено вести бізнес зі Сполученими Штатами Америки будь-яким чином

Трамп погрожує вторинними санкціями покупцям іранської нафти
прапори США та Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що всі покупки іранської нафти або нафтохімічної продукції повинні припинитися.

Він попередив, що будь-яка країна чи особа, яка купує будь-яку з цих продуктів у Ірану, буде негайно піддана вторинним санкціям.

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"Їм не буде дозволено вести бізнес зі Сполученими Штатами Америки будь-яким чином", - написав Трамп.

Трамп погрожує вторинними санкціями покупцям іранської нафти
Фото: Скріншот
Трамп погрожує вторинними санкціями покупцям іранської нафти

  • Держдепартамент США запровадив санкції щодо кількох нафтохімічних підприємств, які мають відношення до торгівлі нафтопродуктами і продуктами нафтохімії з Ірану.

  • Напередодні Мінфін США запровадив санкції проти шести організацій і шести фізосіб з Ірану та Китаю за участь у мережі, що закуповувала компоненти для палива балістичних ракет в інтересах Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану.

  • В Ірані заявили, що наступний раунд переговорів зі США щодо ядерної програми відбудеться у Римі 3 травня.
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